Urheilusivulle toivotaan erityisesti henkilöjuttuja – ”Pohjalainen urheiluväki on täynnä mielenkiintoisia persoonia”

Millaisia urheilujuttuja uuteen Ilkka-Pohjalaiseen? Tätä kysyttiin lukijoilta viimeisessä verkkokyselyssä.

Ennakkoon annetuista vaihtoehdoista suosituimmaksi kyselyssä nousivat henkilöjutut. Henkilöjuttuja toivoi 133 kyselyyn vastannutta. Henkilöjutut mainittiin myös useassa avoimessa vastauksessa.

– Pohjalainen urheiluväki on täynnä mielenkiintoisia persoonia. Ei välttämättä kaikki sellaisia, jotka hymyilevät pöntön vieressä urheilugaalassa, mutta sellaisia, jotka ovat vuosikymmenet tehneet töitä paikallisurheilun eteen ja mahdollistaneet monen naperon ja aikuisemmankin harrastamisen, siinä sivussa pitäen paikallisurheilun hengissä, yksi kyselyyn vastanneista kirjoittaa.

Toiseksi suosituin juttutyyppi kyselyssä olivat analyysit ja näkökulmat (79 ääntä) ja kolmanneksi eniten etukäteen annetuista vaihtoehdoista keräsi ilmiöjutut (72 ääntä). Otteluselostuksia toivoi 61 vastannutta. Kyselyyn tuli noin kaksisataa vastausta. Vaihtoehdoista oli mahdollista valita useampi kuin yksi. Avoimissa vastauksissa vastanneet mainitsivat suosikkilajinsa. Lajien kirjo oli suuri. Jotkut vastaajista haluaisivat juttuja yksilölajeista ja toiset joukkuelajeista.

Poimintoja avoimista vastauksista

Takavuosien pelaajien haastatteluja.

Saisi olla enemmän kansallisen läpimurron kynnyksellä olevien nuorten haastatteluja oli laji mikä tahansa.

Tanssiurheilu ja telinevoimistelu kiinnostaisivat.

Jääkiekon ja jalkapallon pelitapajuttuja.

Ottelu- ja kausiennakot ainakin Superpesiksestä, Liigasta ja Veikkausliigasta.

Muistelmia entisiltä urheilijoilta.

Vain kunto- ja hyötyliikuntaan kuuluvia asioita. Varsinainen urheilu on työtä ja liiallinen panostus vaikuttaa terveyteen haitallisesti. Urheilusivuja on joka päivä, mutta muita töitä, kuten sairaanhoitoa, poliisitointa, logistiikkaa jne. on vain satunnaisesti muiden uutisien seassa.

Haluan lukea raveista. Ne ovat lähellä sydäntä ja tulee seurattua päivittäin. Erityisesti kiinnostaa pohjalaishevosten pärjääminen, mutta niin kaikki muutkin!

Tavallisten ihmisten urheilua, esim. lajiesittelyjä junnuista vaareihin.

Mahdollisimman vähän yksilöurheilua.

Kaikkea, ei pelkästään tuloksia, liikaa painoarvoa nykyään periteisillä pohjalaisilla lajeilla.

Ei koko maailman ja muun Suomen tuloksia ja juttuja, ne on nähty eilen televisiosta, vaan paikallista urheilua paikanpäältä ja pohjalaisten urheiluiden saavutuksia, myös piirin taholta.

Ottelu ja kausiennakot ainakin Superpesiksestä, Liigasta sekä Veikkausliigasta. Mahdollisuuksien mukaan myös voisi avata someen tai nettiin kanavan, jossa voisi lähettää otteluiden jälkeisiin lehdistötilaisuuksiin kysymyksen, jonka haluaisi lehdistön kysyvän esimerkiksi Liiga tai Veikkausliiga otteluissa mitä pohjanmaalla pelataan. Näistä voisi toimitus valita mahdollisesti kysymyksen tai kaksi mahdollisuuksien mukaan.

Nykypäivänä otteluselostuksissa on turha kirjoittaa "Ajassa 14.25 Mikko Mäkinen laukoi Jarmo Virtasen syötöstä maalin", koska lähes kaikista otteluista on olemassa videokooste. Otteluselostuksissa olisi kiinnostavaa lukea pelaajien ja valmentajien kommentteja otteluista. Muuten tällä hetkellä urheilutoimitus on hyvää ja henkilöjutut kiinnostavia.

Kysely

Ilkka-Pohjalainen ilmestyy ensimmäisen kerran 30. tammikuuta. Lukijoiden mielipiteitä uuden lehden sisällöstä on kysytty kuuden viikon ajan vaihtuvilla kysymyksillä. Koostamme kyselyt yhteen juttuun, joka julkaistaan ensi viikolla.