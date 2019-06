Uimarannoilta otettiin ensimmäiset näytteet – katso, täyttääkö veden laatu vaatimukset

Vaasassa ja Laihialla seurataan neljäntoista uimarannan vedenlaatua uimakaudella 15.6.–31.8. Näytteitä otetaan kesän aikana kolme kertaa, ja ensimmäinen näytteenottopäivä oli 24.6.

Kaikki neljätoista rantaa täyttivät laatuvaatimukset. Sinilevää eli syanobakteeria ei havaittu yhdelläkään rannalla, eivätkä kolibakteerienkaan arvot ylittäneet suosituksia. Viimevuotinen jätevesiskandaali ei siis enää vaikuta uimaveden laatuun.

Lämpimintä uiminen on Strömsössä, jossa veden lämpötila on 20 astetta. Lähelle päästään myös Vikingan, Isolahden ja Kronvikin sekä Laihian Merikaarron uimarannoilla, joilla vesi on 19-asteista.