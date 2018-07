TPS-lupaus Onni Valakari ei mahtunut alle 19-vuotiaiden maajoukkueeseen – isä valmensi Seinäjoen Jalkapallokerhon Suomen mestariksi

Leiriryhmään selviytynyt Onni Valakari ei päässyt jalkapallon alle 19-vuotiaiden maajoukkueeseen EM-lopputurnaukseen. Se alkaa maanantaina 16. heinäkuuta Seinäjoella ja Vaasassa.

Veikkausliigassa Turun Palloseurassa keskikentällä pelaava lupaus on ammattivalmentaja Simo Valakarin poika.

Seinäjoen Jalkapallokerhon päävalmentajana syksyllä 2012 aloittanut Simo Valakari nosti joukkueen Veikkausliigaan. Suomen mestaruutta SJK juhli hänen komennossaan vuonna 2015.

Päävalmentaja Juha Malinen nimesi Suomen kisajoukkueen perjantaina. Sääntöjen mukaisesti siihen kuuluu kaksi maalivahtia ja 18 kenttäpelaajaa.

– Leireillä on ollut maaliskuun jälkeen noin 30 pelaajaa ja lisäksi noin kymmentä olen seurannut muuten. Loppusuora oli tiukka ja siinä piti miettiä monenlaisia asioita. Ei voi vain ajatella absoluuttista avauskokoonpanoa, koska kyse on vähintään kolmesta pelistä. Pelaajat, jotka voivat pelata useampaa paikkaa, ovat kullan arvoisia. Olen ilman muuta tyytyväinen joukkueeseen, joka on nyt valittu.

Malinen sanoo olevansa tyytyväinen siihen, kuinka sitoutuneita pelaajat ovat.

– Heillä on tarvittava taitotaso ja yhteinen ajatus siitä, miten me voimme olla yllättävä joukkue.

Suomi pelaa lohkossa A Italian, Norjan ja Portugalin kanssa. Lohkossa B ovat Englanti, Ranska, Turkki ja Ukraina. Lohkojen kaksi parasta etenevät välieriin ja kolmannet FIFA play off -karsintaan, jonka voittaja on viides ensi vuoden Puolaan MM-kisoihin matkaavista eurooppalaisista.

– Haaveemme on, että pystymme pelaamaan MM-kisapaikasta. Se on järkevä tavoite, Malinen muotoilee.