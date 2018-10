Laihian uimahallin ovet pysyvät kiinni vielä kauan, idea paikan väliaikaisesta avaamisesta kariutui

Heinäkuusta saakka kiinni olleen Laihian uimahallin remontin alkaminen venähtää. Kunnanhallitus on kumonnut teknisen lautakunnan päätöksen peruskorjaus- ja laajennussuunnitelmista. Kunnanhallituksen mukaan projektista on vielä keskusteltava Laihian Vanhustenkotiyhdistyksen kanssa, joka on maanomistaja. Lue lisää