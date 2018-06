Tomas Holmström valittu Kuula-opiston uudeksi rehtoriksi

Tomas Holmström on valittu Kuula-opiston uudeksi rehtoriksi 1. syyskuuta lukien.

Tomas on koulutukseltaan musiikin maisteri ja valmistunut Sibelius-Akatemian esittävän taiteen osastolta pasuuna pääaineena.

Hän on toiminut Mustasaaren musiikkiopiston rehtorina vuodesta 2005. Tämän lisäksi hän on työskennellyt freelancemuusikkona monissa suomalaisissa sinfoniaorkestereissa ja hän on toiminut sotilasmuusikkona sekä Ostrobothnia Brass Quinetin jäsenenä.

Kuula-opiston nykyinen rehtori Rolf Nordman siirtyy syksyllä 2018 eläkkeelle.