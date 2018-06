Tietyöt hidastavat Juhannusliikennettä – Alajärven kohdalla entistä ruuhkaisempaa tänä vuonna

Juhannusliikenteessä ruuhkaisinta torstaina ja sunnuntaina

Liikenneviraston arvion mukaan juhannuksen menoliikenne on vilkkaimmillaan torstaina 21.6. kello 11–20 välillä ja paluuliikenne taas sunnuntaina 24.6. kello 10–22.

Juhannuksen menoliikenteen vilkkain päivä on totuttuun tapaan juhannusta edeltävä torstai kello 11 ja 20 välillä. Tuttua on myös se, että monet valtaväylät voivat ruuhkautua menoliikenteen huipputunteina.

Kun liikenne on vilkkaimmillaan, ajonopeudet saattavat laskea paikoitellen 20–40 km/h normaalia alemmiksi.

Yksi perinteinen ruuhkapaikka on valtatie 9 Alajärven kohdalla. Tänä vuonna kyseinen kohta on luultavasti normaaliakin ruuhkaisempi, sillä tien vaihtoehtoisena reittinä käytetyllä kantatiellä 58 on tietyö. Aikaisempien vuosien tapaan myös valtatie 4 Jyväskylästä pohjoiseen ja valtatie 5 Mikkelistä pohjoiseen voivat ruuhkautua.

Liikennevirasto arvioi, että myös perjantaina 22.6. juhannuksen menoliikenne on kohtalaisen vilkasta varsinkin kello 10 ja 13 välillä.

Juhannuksen paluuliikenne on vilkkaimmillaan sunnuntaina 24.6. kello 10 ja 22 välillä. Ruuhkia voi esiintyä varsinkin valtateillä 4 ja 5 Helsinkiin päin ja valtatiellä 9 Jyväskylästä Tampereelle.

Paluuliikenteessä ruuhkaisimmat tiet ovat siis pitkälti samat kuin menoliikenteessä, mutta suunta vain on eri. Liikennevirasto arvioi, että paluuliikenteessä ruuhkat ovat maltillisempia kuin menoliikenteessä.

Tietöitä on tällä hetkellä käynnissä ympäri Suomen. Lähes kaikilla tietyömailla työskentely keskeytetään juhannuksen ajaksi.

Tästä huolimatta tietyöt voivat hidastaa matkantekoa, sillä kaistat saattavat olla normaalia kapeampia tai kokonaan suljettuja. Monilla työmailla on myös alennetut nopeusrajoitukset.