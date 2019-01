Wilma-järjestelmän käyttäjätiedot päätyivät vääriin käsiin Kauhavalla: Luvattomia viestejä lähetetty, oppilaiden tietoja katsottu ja muokattu

Kauhavan Alahärmän yläkoulun Wilma-järjestelmän käyttäjätiedot ovat joutuneet vääriin käsiin.

Asiasta kerrotaan Kauhavan kaupungin verkkosivuilla .

Ohjelmalla on lähetetty opettajien nimissä luvattomia viestejä oppilaille, katsottu oppilaiden tietoja ja muokattu niitä. Luvattomaan käyttöön joutuneet käyttäjätunnukset kuuluvat koulun opettajille.

Epäillyt väärinkäytökset ovat tapahtuneet 21.12.2018 - 26.12.2018 välisenä aikana, mutta mahdollisesti myös pidemmällä aikavälillä.

Asiasta on tehty rikosilmoitus ja poliisi tutkii asiaa.

Tietosuojavaltuutetulle on myös tehty ilmoitus asiasta.

Kauhavan kaupunki tutkii tapausta sisäisesti ja siitä tiedotetaan tarvittaessa lisää, kun kaikkia asiaan liittyviä henkilöitä on kuultu ja asiasta on saatu lisää tietoa.

Vielä ei ole tiedossa, mitä tietoja järjestelmästä on katseltu luvatta. Osa Wilma-järjestelmään oppilaista tallennettavista tiedoista on arkaluontoisia ja salassa pidettäviä. Tästä syystä on oletettavaa, että luvattomilla kirjautumisilla on mahdollisesti päästy käsiksi myös näihin tietoihin. Koulun oppilaille ja heidän huoltajilleen on ilmoitettu tietoturvaloukkauksesta.