Ensirekisteröinnit: Pohjalaismaakunnista Etelä-Pohjanmaa veti tasaväkisessä kisassa nyt pidemmän korren

Seinäjoki

Marraskuussa ensirekisteröitiin 8 662 uutta henkilöautoa, mikä on 10,4 prosenttia viime vuoden marraskuuta vähemmän. Henkilöautoja on tänä vuonna ensirekisteröity 114 335, joka on 3,5 prosenttia enemmän kuin viime vuoden tammi-lokakuussa.

Etelä-Pohjanmaalla on rekisterilaput ruuvattu kiinni tänä vuonna marraskuuhun loppuun mennessä 2 627:een ja Pohjanmaalla 2 486 uuteen henkilöautoon. E-P:llä laskua oli noin parisenkymmentä autoa, Pohjanmaalla lisäystä saman verran.

Alkuvuoden aikana ensirekisteröintien määrä kasvoi selvästi viime vuotta suuremmaksi, sillä viime vuoden lopulla tilauskanta oli poikkeuksellisen korkealla. Myös vuoden alussa käynnistynyt romutuspalkkio lisäsi selvästi uusien autojen kysyntää. Romutuspalkkion vaikutus näkyy selvästi ensirekisteröintitilastoissa kampanjan päättymiseen eli elokuun loppuun asti.

Syyskuun alun jälkeen ensirekisteröintien määrä on jäänyt viime vuotta pienemmäksi, sillä syyskuun alussa käyttöön otettu uusi päästöjen ja kulutuksen mittaustapa WLTP on vaikuttanut myös autojen verotukseen.

Uusi mittaustapa on aiempaa pidempi ja kuormittavampi, joten se tuottaa samalla ajoneuvolle suuremmat päästöt kuin aiemmin käytössä ollut mittaustapa.

Juuri julkistetun WLTP-autojen autoveron alenemisen on ennakoitu lisäävän selvästi uusien autojen kysyntää lähikuukausien aikana. Vuoden 2019 alussa toteutetaan lisäksi hallitusohjelman mukainen vähäpäästöisille autoille suunnattu portaittainen veronalennus vastaavaan tapaan kuin vuosien 2016–2018 alussa.

Uutta WLTP-autojen verotaulukkoa aletaan soveltaa jo 3.12. alkaen rekisteröitäviin autoihin ja se korvaa syyskuussa käyttöön otetun WLTP-verotaulukon, joka ei ollut kaikilta osin veroneutraali aiempaan verotaulukkoon nähden.

Pakettiautoja ensirekisteröitiin marraskuussa 1 260, joka on 9,3 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden marraskuussa. Pakettiautoja on ensirekisteröity tänä vuonna 14 411, joka on 0,1 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden tammi-marraskuussa.

Kuorma-autoja ensirekisteröitiin marraskuussa 329, joka on 11,9 prosenttia viime marraskuuta enemmän. Kuorma-autoja on ensirekisteröity tänä vuonna 3 578, eli 11,7 prosenttia enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Uusia linja-autoja rekisteröitiin marraskuussa 23. Linja-autoja on tänä vuonna ensirekisteröity 450, joka on 4,1 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden tammi-marraskuussa.

EDIT 3.12.2018 kello 17:05 Otsikkoa muokattu.