Tankkilaiva Birgit Knutsen jumissa Vaasan poijuväylällä – Wasa Express ei pääse satamaan ennen kuin väylä on vapaa: Tämän illan lähtö myöhästyy

Mitä koululaiset ajattelevat maailman menosta? Sanomalehtiviikolla sen voi oppia lukemalla lehtien mielipidesivuja

Sanomalehtiviikon teemana on vaikuttaminen. Koululaiset vaikuttavat Ilkan ja Pohjalaisen sivuilla koko viikon. Kummassakin lehdessä on joka päivä sivun verran oppilaiden mielipiteitä. Lisää koululaisten kirjoituksia on osoitteessa www.koululinkki.fi. Lue lisää