Tangoyhdistys myönsi Komia-palkinnon Susanna Laineelle

Pienten pakettien lajitteluun ratkaisuja tarjoava seinäjokelainen ohjelmistotalo kasvaa Kiinasta maailmalle lähtevien pakettivirtojen imussa

Kun yksinpurjehtija Ari Huusela on ylittänyt valtameriä, purjeissa on voinut erottaa pienen seinäjokelaisen teknologiayrityksen logon. Postipakettien lajittelulaitteita kehittävä ja valmistava Mailroom Solutions on ollut yksi purjehtijan sponsoreista. Lue lisää