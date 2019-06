Tangomarkkinoiden laulukisassa yllätyskäänne: Yksi finalisti jättäytyy pois – ”Hieman haikein mielin olen päättänyt jättää tangomatkani tähän pisteeseen”

Seinäjoen Tangomarkkinoiden Tangolaulukilpailun miesten sarjan finalisti, Suomen kansallisoopperan kuorossa työskentelevä vantaalainen Dong-Hoon Han, on ilmoittanut hyvässä hengessä Tangomarkkinoiden organisaatiolle jättäytyvänsä kilpailusta pois.

- Hieman haikein mielin olen päättänyt jättää tangomatkani tähän pisteeseen. Vaikka suomalainen tango on suuri intohimoni, huomasin kilpailun edetessä, että en ole vielä valmis täyttämään yleisön odotuksia mahdollisena Tangokuninkaana sekä sitä kokonaisvaltaista työtä jota voitto toisi tullessaan, Han kertoo.

Hän sanoo olevansa todella onnellinen kaikista hetkistä ja kilpailun tähänastisista vaiheista, sekä unohtumattomista kohtaamisista ja huomionosoituksista, joita on yleisöltä saanut osakseen.

– Haluan osoittaa suuren kiitokseni tangoyleisölle, rakkaalle perheelleni, Tangomarkkinoiden tekijätiimille, sekä kanssakilpailijoilleni joille toivotan menestystä loppukilpailuissa, Han jatkaa.

Suomalaista tangoa Han ei jätä taakseen.

– Se on tullut minuun jäädäkseni ja haluan edelleen harjoitella ja oppia uusia tangoja ohjelmistooni, Han kertoo.

Tangolaulukilpailun puheenjohtaja Martti Haapamäki tukee ja kunnioittaa Dong-Hoonin päätöstä:

- Dong-Hoon Hanin poisjääminen on tietysti valitettavaa, mutta ymmärrän hänen päätöksensä. Tässä vaiheessa korostuu se runsas tekeminen ja valmistautuminen, mikä kilpailun loppua kohti tiivistyy. Puhumattakaan mahdollisen voiton tuomasta työstä ja haasteista. Onneksi meillä on viisi hienoa mieskilpailijaa, joista juhlavuoden Tangokuningas löytyy.

Seinäjoen Tangomarkkinoiden hallituksen puheenjohtaja Kalle Lähdesmäki toivottaa myös menestystä Dong-Hoonille urallaan:

- Dong-Hoon valloitti yleisön Finaaliin karsinnassa Keravalla. Tangolaulukilpailu on kilpailijalle kova haaste, ja Dong-Hoon on kokenut ammattilainen, joka ymmärtää esiintymistyön velvoitteet, ja tätä kautta tullut ratkaisuunsa jättäytyä kilpailusta. Tämä ei varmasti ollut helppo päätös. Toivottavasti hän palaa kisaan uudelleen kun aika on kypsä. Ovemme ovat hänelle auki Tangolaulukilpailuun jatkossakin, Lähdesmäki kertoo.

Tangolaulukilpailussa jatkaa 6 naisfinalistia ja 5 miesfinalistia:

Ailamari Vehviläinen, Jyväskylä

Mervi Kovero, Porvoo

Pirita Niemenmaa, Seinäjoki

Pirjo Aittomäki, Helsinki

Rosa Salmi-Narmala, Raisio

Silla Pöyry, Lappeenranta

Jarno Itkonen, Kuopio

Johannes Vatjus, Haapavesi

Juha Pirinen, Nummela

Mika Mäkkeli, Nurmes

Pasi Kivimäki, Nokia