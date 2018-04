Talvisodassa kadonnut Arvo ”Jussi” Marttila palasi viimein kotiin Lapualle – ”Isoäitini näki usein unta, jossa Jussi palaa sotavankeudesta”, muistelee lapsenlapsi

LAPUA

Sankarivainaja Arvo Johannes "Jussi" Marttila katosi Talvisodassa. Nyt hän pääsi vihdoin kotiin.

Lapualla siunataan haudan lepoon talvisodassa kadonnut Arvo Johannes Marttila . Marttila jäi taistelukentälle joulukuussa 1939.

Ihme tapahtui muutama vuosi sitten.

– Saimme viestin, että isoisän tuntolevy on löytynyt Taipaleenjoelta. Dna-tutkimuksen tulokset valmistuivat tänä keväänä ja saamme vihdoin siunata isoisän maalliset jäännökset kirkkomaahan isun viereen. Jussi on palannut kotiin, Paula Salo kertoo.

Arvo Johannes Marttila syntyi Lapualla 13.10.1910. Hän asui Tiistenjoella vaimonsa Marian ja kahden tyttärensä Anna-Liisan ja Eevan kanssa, kunnes sota vei nuoren miehen. Arvo, jota Jussiksi sanottiin, jäi taistelukentälle 20.12.1939.

– Äitini Eeva Hahtokarin isä julistettiin kuolleeksi muutaman vuoden kuluttua ja siunattiin rintamalle jääneenä. Tyhjän kummun päälle pystytettiin sankariristi. Isoäitini, joka oli tuolloin nuori leski, palasi asumaan lapsuudenkotiinsa Haapakoskelle kahden pienen lapsensa kanssa. Äitini oli tuolloin 6-vuotias, Salo sanoo.

Toive miehen löytymisestä eli pitkään.

– Isoäitini eli isu näki usein unta, jossa Jussi palaa sotavankeudesta ja yhdessä he käyvät ottamassa ristin pois hautausmaalta. Isun elämä taisi jäädä elämättä, kun rakas Jussi ei milloinkaan palannut kotiin, kertoo Salo.

– Äitini kuoli viime kesänä. Vaikka muistisairaus kavensi ajattelua, hänen viimeisimpiä murheitaan oli, mitä isälle on tapahtunut. Tuntuu uskomattomalta, että tämä murhe isoisämme kohtalosta, joka varjosti perhekuntamme elämää vuodesta 1939 saakka, on vihdoin ratkennut.

Pastori Helena Turja siunaa haudan lepoon sotamies Arvo Johannes Marttilan Lapuan tuomiokirkossa lauantaina 5. toukokuuta. Siunaus alkaa klo 10 ja muistotilaisuus on tuomiokirkossa heti sen jälkeen. Molemmat tilaisuudet ovat kaikille avoimia.

Siunaus ja hautaus toimitetaan sotilaallisin menoin kunnialaukauksineen. Paikalla ovat myös veteraani- ja reserviläisjärjestöt sekä Lapuan veteraanikuoro ja Musiikkiopiston puhallinorkesteri.

– Kyseessä on sotilaallinen ja arvokas tilaisuus. Sankarivainajan siunaaminen kentälle jääneenä on ollut viimeksi 2000-luvun alussa tuomiokirkon sankarihautausmaalla, mutta sankarivainajan hautaan siunaaminen on ensimmäinen vuosikymmeniin, joten hyvin ainutlaatuinen tilaisuus tämä on, kertoo puistopäällikkö Juha Ylinen .