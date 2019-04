Talvikauden nopeusrajoitukset poistuvat ensi viikolla pohjalaismaakuntien maanteillä: Huonokuntoisilla tieosuuksilla alennetut nopeusrajoitukset jäävät voimaan toistaiseksi

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoituskausi 2018-2019 päättyy ensi viikon alussa Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksen maanteillä.

Nopeusrajoitusten vaihtaminen aloitetaan maanantaina 8.4. ja kaikki merkit tulee olla muutettuna viimeistään tiistaina 9.4. Huonokuntoisimmilla tieosuuksilla alennetut nopeusrajoitukset jäävät voimaan toistaiseksi.

Kesänopeusrajoituksiin siirryttäessä maanteiden nopeusrajoitus palautuu 80 km:stä 100 km:iin tunnissa liki 1300 kilometrillä Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Vaasan moottoritiellä nopeusrajoitus nostetaan 120 kilometriin tunnissa. Uusi nopeusrajoitus astuu voimaan vasta silloin, kun rajoitusmerkit on vaihdettu.

Talven jälkeen monilla teillä on halkeamia ja muita vaurioita. Pahiten vaurioituneilla tieosuuksilla alennetut nopeusrajoitukset jäävät voimaan kunnes päällyste on uusittu. Tänä vuonna rahaa huonokuntoisten päällysteiden korjaamiseen on vähemmän kuin vuosikausiin. Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksen alueella alennettu nopeusrajoitus 80 km/h jää voimaan yhteensä noin 26 km:n matkalla:

- valtatiellä 18 tieosuudella Koura-Putulanjärvi (n. 13 km, päällyste uusitaan 2019)

- kantatiellä 68 välillä Rantakangas-maantien 714 liittymä (n. 6 km, päällyste uusitaan 2019)

- seututiellä 673 välillä Moikipää-Korsnäs (n. 7 km).

Ajokeli ja muut kulkijat otettava huomioon

Koska kevätsää on oikukas, ajokeli voi muuttua nopeastikin. Yölämpötilat laskevat vielä usein pakkasen puolelle, jolloin edellispäivän sulamis- ja sadevedet voivat jäätää tienpinnat. Erityisesti yöllä ja aikaisin aamulla tienpinnat voivat olla yllättävän liukkaita. Turvallinen ajo voi edellyttää huomattavasti alempaa nopeutta kuin liikennemerkki sallisi.

Kevät houkuttelee teille ja niiden pientareille myös kävelijöitä, pyöräilijöitä sekä mopoilijoita. Autoilijoiden tulee ottaa muut kulkijat huomioon jättämällä heille riittävästi tilaa kohdattaessa ja ohittaessa. Myös lian ja soran roiskuttamista on vältettävä.

Ajokelin ja liikennetilanteen voi varmistaa Väyläviraston liikennetilanne palvelusta .