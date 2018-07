Sunrise Avenue myy hyvin Seinäjoellakin – Osa lipuista jo loppuunmyyty

Seinäjoen Jalkapallokerho SJK järjestää ensimmäisen oman rock-konserttinsa OmaSp Stadionilla 10. elokuuta. Tapahtuman lipunmyynti on edennyt SJK:n toimitusjohtajan Teemu Virtasen mukaan hyvin. Kentälle seisomakatsomoon on vielä noin 1 500 lippua myymättä. Kaikki istumakatsomopaikat ja VIP-liput konserttiin on jo myyty. Järjestelyt ovat sujuneet muutenkin hyvin. Lue lisää