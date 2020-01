Tällä kertaa kysyttiin, mitä lehdessä pitää tai ei saa olla – Vastauksia tuli laidasta laitaan

Maaseudun asukkailla on velvollisuus puhua maaseudun hyvistä puolista – näin ajattelee Soinin uusi kunnanjohtaja

Soinin kunnanjohtajalla Johanna Rannanjärvellä on meneillään kuudes työpäivä uudessa työssä. Hän on Suomen 260. suurimman kunnan kunnanjohtaja. Kuntia on 310. Soini on siis siinä pienimpien kastissa. Rannanjärveä peräpään sija ei vaivaa yhtään, koska hän näkee pienuuden edut ja niistä eduista puhutaan hänestä aivan liian vähän. Puhutaanpa siis nyt. Lue lisää