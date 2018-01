Tätä kuvaa katsoessa tulee v-v-v-v-vilu! Lähetä meille pakkasen puraisema talvikuvasi

Vaasalaisnainen liikuttui Zubierin toiminnasta ja aloitti keräyksen Turun puukotuksen uhreja auttaneen sankarin hyväksi

Vaasalainen Sonya Höstman on avannut netissä keräyksen, jossa kerätään varoja Turun joukkopuukotuksessa viattomia puolustaneen ruotsalaisen Hassan Zubierin hyväksi. Kasassa on yli 9 000 euroa. Tavoite on 30 000 euroa. Lue lisää