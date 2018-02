Tästäkö uusi kansanosake? – Koskenkorvaa ja "Jallua" valmistava Altia listataan pörssiin, työntekijöillekin tulossa osakeanti

Näkymä kosmokseen avautuu sängyllä maaten, kaareva iglu kehittyi pyramidiksi

Igluista pyramidin malliseen kosmostilaan oli vain idean pituinen matka. Ylistarossa on valmistunut mallikappale ympäri vuoden käytettävästä lasikatetusta asumuksesta, josta avautuu näkymät taivasluonnon tarkkailuun. Neliöitä on parisenkymmentä, korkeutta viisi metriä, lasipinta-alaa noin 40 neliömetriä, ja asumuksessa on aina sopivan lämmin. Lue lisää