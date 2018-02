Tänä vuonna Artturi Leinosen palkinto jaetaan kahdelle – toinen saajista Aukusti-rockin taustayhdistys

Vuoden 2017 Artturi Leinosen palkinto jaetaan tällä kertaa kahdelle ansioituneelle taholle. Vuosittain 3 000 euron palkinto jaetaan eteläpohjalaisen kulttuurin hyväksi tehdystä työstä.

Tänä vuonna palkinnon saavat Mukula ry ja opetusneuvos Jussi Kleemola. Kumpikin saa palkintosumman 3 000 euroa.

Mukula ry on yhdistänyt jalasjärveläisiä vuosikymmenten ajan. 1980-luvun Mukulapäivistä alkanut tapahtuma on uudistunut ja tuonut uutta jalasjärveläiseen kulttuurielämään: vuonna 2000 mukulat olivat kasvaneet nuoriksi Jalasjärvellä järjestettiin ensimmäinen Aukusti-rock. Elokuvateatteri Kino Jalasjärvi heräsi uudelleen henkiin Mukula-aktiivien käsissä 2013. Kino on nyt pitäjän sydän.

Jussi Kleemolan vaikutus Kauhajoen ja Suupohjan kulttuurielämään on vaikuttava. Kleemola on Kauhajoen kulttuurisäätiön perustajajäseniä. Palkintoraadin mukaan Kleemola on myös aktiivinen kotiseutuihminen ja toiminut vuosikymmeniä Kauhajoki-seuran puheenjohtajana. Jussi Kleemola tunnetaan myös kirjallisesta tuotannostaan. Jussi Kleemola on voimahahmo, jollaisia jokainen kunta tarvitsee kulttuurielämäänsä.

– Artturi Leinosen palkinto kiittää häntä elämäntyöstä, palkintotoimikunta perustelee.

Joupin vanha tupa palkitaan arvokkaasta kulttuurimiljöön säilyttämiseksi tehdystä työstä Ilkan kulttuurikilvellä. 1800-luvulla rakennettu Joupin vanha tupa on yksi Seinäjoen vanhimmista taloista. Se on laitettu kuntoon taiten. Toisen Ilkan kulttuurikilven myöntäminen Atrian Lihakylälle on tunnustus kaukokatseiselle strategiselle työlle, joka on vaikuttanut Lihakylän syntymiseen ja luonut monenlaiselle uudelle mahdollisuuksia.

Etelä-Pohjanmaan lehtiseuran Aaretti-palkinto annetaan Järviradion perustaja Markku Mäenpäälle. Hän on merkittävä ja tunnettu radio-alan vaikuttaja Alajärveltä. Palkintoraadin mukaan Markku Mäenpää ansaitsee tulla palkituksi työstään paikallisradiokentän kehittäjänä ja yhtenä sen suurimmista nimistä. Aaretti-palkinto on 2 000 euroa.

Artturi Leinosen palkinnon ja Ilkan kulttuurikilven myöntämisestä päätti Etelä-Pohjanmaan Lehtiseuran ja I-Mediat Oy:n hallituksen nimeämä palkintotoimikunta, johon kuuluivat päätoimittaja Satu Takala (pj.), kansanedustaja Lasse Hautala, professori Kari Hokkanen, Sibelius-Akatemian koulutuspäällikkö Mika Virkkala, kauppaneuvos Kalle Lähdesmäki, valokuvauksen läänintaiteilija Jenni Latva ja teatterinjohtaja Markko Heinonen. Artturi Leinosen palkintoa on jaettu vuodesta 1978 lähtien.

Aaretti-palkinnosta päätti Etelä-Pohjanmaan lehtiseuran hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, kansanedustaja Lasse Hautala, varapuheenjohtaja Veikko Heikkilä, professori Kari Hokkanen, kauppaneuvos Kalle Lähdesmäki, kauppaneuvos Kimmo Simberg, agronomi Mauno Ylinen ja päätoimittaja Satu Takala.

Palkinnot jaettiin perjantaina kello 15 Seinäjoella.