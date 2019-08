Syksyllä Seinäjoella alkaa pyöriä koulutusohjelma, jonka sisältö on suoraan pienen pojan päiväunista: Seamk alkaa kouluttaa kilpa-autoinsinöörejä

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa käynnistyy ensi syksynä oikea pikku poikien toivekoulutusohjelma. Seamk ryhtyy yhdessä RSD Racing Finlandin kanssa kouluttamaan kilpa-autoinsinöörejä.

Koulutus suunnataan konetekniikan koulutusohjelmassa auto- ja työtekniikan suuntautumisen valinneille opiskelijoille. Opintokokonaisuuteen mukaan valitaan ensisijaisesti kolmannen vuoden autoinsinööriopiskelijoita. Koulutus alkaa syksyllä 2019 ja ensimmäiset autourheiluinsinöörit valmistuvat 2021.

RSD Racing Finland on vapaaehtoisvoimin toimiva yhteisö, jonka tarkoitus on edistää ja mahdollistaa moottoriurheilun harrastamista. Järjestöllä on yhteyksiä autourheiluvaikuttajiin sekä Suomessa että ulkomailla. Lisäksi RSD ja Porsche Sprint Challenge NEZ ovat solmineet yhteistyösopimuksen mekaanikkopalveluista kausille 2019–2021.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun autoalan opiskelijoita on osallistunut Porscheilla kilpailevan Relaa Racingin teamin toimintaan jo usean vuoden ajan.