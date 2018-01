Suurin osa suomalaisista haluaa tietää ruokansa alkuperän – "Kun kotimainen tuote on lähellä tuotettu, se on oikeasti lähellä tuotettu eikä sinnepäin"

Lähes 80 prosenttia suomalaisista haluaisi tietää, mistä heidän ruokansa on kotoisin. Silti suurin osa kysyy vain harvoin tai ei koskaan ruuan alkuperää ravintolassa.

Tiedot selviävät maa- ja metsätalousministeriön teettämästä ja tutkimusyritys IRO Researchin toteuttamasta tutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan ne, jotka kysyvät ravintolassa ruuan alkuperää, kysyvät useimmiten punaisen lihan alkuperää (51 prosenttia). Toiseksi eniten kysytään siipikarjan alkuperää (50 prosenttia) ja kolmanneksi eniten kalan alkuperää (41 prosenttia).

Etelä-Pohjanmaalla siipikarjatilaa pitävä Suvi Rantala-Sarjeant kertoo, että ruuan alkuperän varmistaminen on tärkeää sen vuoksi, että voi olla varma siitä, mitä syö.

Rantalan tilan kaikki tuotteet voi jäljittää pakkauksen avulla suoraan tilalle asti.

– Jos paketissa on oma nimi, tila ja paikkakunta, se on kuluttajalle tae siitä, että tuote on laadukas, Rantala-Sarjeant sanoo.

Hänen mukaansa tuotannon läpinäkyvyys takaa sen, että tuotteeseen voi luottaa. Suomessa valvonta kattaa koko elintarvikeketjun.

Ruuantuotantoa ylläpitävät Suomessa pätevät tuottajat.

– Ne, jotka huolehtivat eläimistä, sattuvat olemaan keski-iältään Euroopan nuorimpia ja koulutetuimpia, hän sanoo.

– Kun kotimainen tuote on lähellä tuotettu, se on oikeasti lähellä tuotettu eikä sinnepäin. Suomessa tehdään täydellä sydämellä asiat viimeisen päälle loppuun asti.

Kotimaisuuden jälkeen eniten suomalaisia kiinnostaa ruuassa sen puhtaus.

Suomalaisilla maatiloilla käytetään maailman puhtainta vettä. Suomalainen ruoka on myös salmonellavapaata, eikä eläimiä kasvateta antibiooteilla. Eläimiä kohdellaan hyvin, ja ne syövät puhdasta ruokaa.

– Broilerin rehu on yli 80-prosenttisesti kotimaista viljaa. Eläimille ei jäännöseriä jauheta, niiden ruoka on priimaa, Rantala-Sarjeant toteaa.