Videolla Suomen supernanny Pia Penttala nimeää perheiden yleisimmän ongelman ja neuvoo, milloin vanhemmat tarvitsevat ammattilaisen apua

Supernanny Suomi -televisio-ohjelmasta tuttu Pia Penttala luennoi rajoista ja rakkaudesta Seinäjoen Framilla keskiviikkoiltana.

Penttala on koulutukseltaan ylemmän erityistason psykoterapeutti ja psykoterapian maisteri. Hänellä on yli 20 vuoden työkokemus lastensuojelutyöstä ja hän on myös perustanut oman lastensuojeluyksikön, jossa hän on toimitusjohtajana.

Videolla hän nimeää suomalaisperheiden yleisimmän ongelman ja neuvoo, milloin vanhempien kannattaisi pyytää perheelle ammattilaisen apua.

Lue lisää: Suomen supernanny Pia Penttala: Älylaitteet ovat vallanneet kodit – Ruutuajan aikatauluttaminen ei välttämättä ole ainoa oikea ratkaisu ongelmaan

Ilmaisen luentotilaisuuden järjestivät Nuorten ystävät -yhdistyksen Komiasti kotona ja opintiellä -toiminnan työntekijät.