Suomen suosituimpiin kuuluva tubettaja Pinkku Pinsku Vimpeliin - Tiesitkö hänen alajärveläisistä juuristaan?

Pinkku Pinskun Youtube-videot ovat tuttuja varmasti nuorelle kuin nuorelle.

Suosittu tubettaja tulee Vimpeliin lauantaina kello 14. Hän on tavattavana K-Market Vedossa osana kaupan 40-vuotisjuhlallisuuksia.

Pinkku Pinsku on oikealta nimeltään Pinja Sanaksenaho. Tällä hetkellä hänen Youtube-kanavallaan on yli 240 000 tilaajaa. Videoilla on tällä hetkellä jo huimat 85 miljoonaa näyttökertaa Youtubessa. Instagramissa seuraajia on jo 250 000.

Sanaksenaho on syntynyt vuonna 2002 ja hänet on palkittu Vuoden vloggaajana vuonna 2015. Huiman suosion saavuttaneen tubettajan sukujuuret ovat Alajärvellä. Hänen isoisänsä Jalo Isokangas on kotoisin Kurejoelta ja isoäiti Raija-Liisa Isokangas o.s. Korkea-aho Luoma-aholta. Pinkku Pinsku on heidän tyttärensä Jaana Sanaksenahon tytär. Alajärvi on perheelle tuttu lomapaikka.

Johanna Kataja