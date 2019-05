Suomen MM-kulta sai internetin (ja merkittävän osan suomalaisista) sekoamaan – koostimme parhaat meemit

"Eiköhän internetpajatso ole tältä erää tyhjennetty", kirjoitti meemin postannut Jarno Kukila sunnuntaina iltapäivällä.

Vähänpä hän tiesi, sillä internet oli vasta villiintymässä.

Maanantaina aamulla MTV:n urheilutoimittaja Kasperi Kunnas julkaisi Twitterissä autenttisen videon MM-voittoa juhlivasta leijonamiehistöstä. "Löikö Mörkö sisään, löikö Mörkö sisään!"

Some will win, some will lose

Some will win, some will lose

Some were born to sing the LÖIKÖ MÖRKÖ SISÄÄN#mmkisat #leijonat