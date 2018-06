Strand: Maksuhäiriömerkinnät poistettava velkansa maksaneilta

Kansanedustaja Joakim Strand (r.) on jättänyt lakialoitteen luottotietolain ja ulosottokaaren muuttamiseksi siten, että maksuhäiriömerkinnät tulee poistaa luottotietorekisteristä aina kun velka on suoritettu tai sen peruste on poistunut.

Strand jätti identtisen aloitteen osana kaikista eduskuntaryhmistä koostuvaa aloiteryhmää. Yhteensä ryhmä keräsi yli sata allekirjoitusta.

– Lähes 400 000 suomalaisella on maksuhäiriömerkintä. On epäinhimillistä sekä huonoa talouspolitiikkaa, että merkinnät usein jäävät roikkumaan rekisteriin siinäkin tapauksessa, että velka on suoritettu. Merkintä voi käytännössä usein estää vuokra-asunnon, vakuutuksen ja puhelinliittymäsopimuksen saamisen. Lakialoitteella luottorekisterin ylläpitäjää velvoitetaan selvissä tapauksissa poistamaan maksuhäiriömerkintä kuukaudessa, kertoo Strand.

– Poliitikot puhuvat usein kauniisti erityisesti nuorten aikuisten syrjäytymisen ehkäisemisestä aidosti analysoimatta eri taustatekijöitä. Epäinhimillistä ja kansantalouden näkökulmasta huonoa maksuhäiriöjärjestelmää ei ole järkeä tällaisenaan ylläpitää. Tuntuu hyvältä olla mukana ajamassa muutosta yli puoluerajojen ja haluan nostaa hattua kaikille lakialoitteen allekirjoittaneille.

Strandin lisäksi aloitteet jättivät Arto Pirttilahti (kesk), Harri Jaskari (kok), Satu Taavitsainen (Sdp), Outi Alanki-Kahiluoto (vihr), Ville Vähämäki (ps), Kimmo Kivelä (sin), Jari Myllykoski (vas) sekä Antero Laukkanen (kd).