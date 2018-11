SS: Ilmavoimat nimittää ensimmäistä kertaa naisen hävittäjälentolaivueen johtoon – Inka Niskasen armeijaura alkoi Kauhavalta

Koskenkorvan tehtaan kiertotalous toi Altialle kansainvälisen palkinnon: Suomalainen ohra hyödynnetään raaka-aineena sataprosenttisesti

Altia on voittanut Green Company of the Year -palkinnon arvostetussa The Drinks Business Green Awards 2018 -kilpailussa Lontoossa. Altia nappasi voiton Koskenkorvan tehtaan bio- ja kiertotalouden ansiosta. Lue lisää