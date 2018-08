Soinin 4H -yhdistyksen joukkue ylsi jo semifinaaliin Maapalloliiga-kilpailussa

Soinin 4H -yhdistyksen joukkue on edennyt jo semifinaaliin Suomen itsenäisyyden juhlarahaston eli Sitran toteuttamassa Maapalloliiga-haastekilpailussa.

Teemanimenä ryhmällä on Plastic Coin, ja semifinaali pidetään lauantaina, 18. elokuuta.

Semifinaaliin on valittu 30 parasta joukkuetta, ja semifinaalista pääsee jatkoon kymmenen joukkuetta, joiden kokeilujen toteuttamista Sitra tukee aihealueen asiantuntija-avulla ja 10 000 eurolla joukkuetta kohti.

Finaaliin päässeet julkistetaan 10. syyskuuta.

Haastekilpailuun ovat voineet osallistua järjestöt, seurat ja yhdistykset.

Soinin 4H -joukkueeseen kuuluvat kunnanjohtaja Juha Viitasaari, toiminnanjohtaja Saija Källi ja toiminnanohjaaja Suvi Osala Soinin 4H -yhdistyksestä, Seinäjoen ammattikorkeakoulun projektipäällikkö ja väitöskirjaa biotaloudesta valmisteleva Kari Laasasenaho, projektipäällikkö Johannes Aalto Soinin kunnasta sekä hankekoordinaattori Jenni Savolainen Kuudestaan ry:stä.

Maapalloliigassa Sitra haastoi kehittämään ratkaisun, joka innostaa ja aktivoi ihmisiä ympäristöystävällisiin tekoihin näiden omassa arjessa.

Hakemusten perusteella valitut joukkueet valmistelevat semifinaalissa toimintasuunnitelman omaan ideaansa.

– Joukkueemme Plastic Coin -ratkaisun ideana on kehittää muovin kierrätystä paikallisena kokeiluna, jonka käytäntöjä voitaisiin kopioida laajemmallekin. Muovi on laajasti ongelmana ympäri maailmaa, koska sitä ei kerätä, kierrätetä ja uusiokäytetä riittävästi. Meidän kokeilumme ajatuksena on aktivoida ja motivoida ihmisiä lajittelemaan kotitalouden muovijäte uusin tavoin sekä helpottaa kerätyn muovin jatkokäyttömahdollisuuksia, esittelee Viitasaari.

– Toki muovin lajittelulle tulee kehittää helppo, tehokas ja kannustava keräystapa. Ajatuksena on, että nykyisin usein poltettavaksi päätyvä muovijäte tuotaisiin paremmin tarjolle jatkokäyttäjille. Kokeilu toteutetaan Soinissa, mikäli joukkue etenee jatkoon haastekilpailussa ja saa Sitran tuen.

Lisätietoa Maapalloliigasta löytää osoitteesta https://www.sitra.fi/hankkeet/maapalloliiga/.