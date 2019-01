SJK sai joukkueeseen kovan luokan vahvistuksen – päävalementaja Eremenko nuorin poika Sergei Eremenko lainaan Spartaks Jurmalasta

Seinäjoen Jalkapallokerho saa täksi kaudeksi lainalle Spartaks Jurmalassa pelaavan Sergei Eremenkon, 20. Sergei Eremenko on SJK:n päävalmentajana toimivan Alexei Eremenkon nuorin poika.

- Hyvillä fiiliksillä tulen seuraan. Olen todella innostunut, ja en malta odottaa, että pääsen pelaamaan. Tämä kausi on todella tärkeä ja haluan päästä auttamaan joukkuetta, sanoo Sergei Eremenko.

SJK:n tuore vahvistus kehuu uutta kotistadioniaan upeaksi ja jalkapallokerhon toimintaa kansainvälisesti katsoen ammattimaiseksi.

181-senttinen Sergei Eremenko on Pietarsaaren Jaron kasvatti, ja pelipaikaltaan keskikentän keskustan pelaaja, joka pystyy pelaamaan sekä hyökkäävässä että puolustavassa roolissa tai. Hän on ollut tammikuusta 2018 lähtien latvialaisen Spartaks Jurmalan sopimuspelaaja, mutta ei ehtinyt pelata seuran riveissä yhtään ottelua, sillä hänet lainattiin samantien Venäjän pääsarjaseura Spartak Moskovan riveihin. Kausilla 2016-2018 hän edusti sveitsiläistä FC Baselia. Suomessa hän on pelannut FF Jarossa 20 Veikkausliiga-ottelua ja tehnyt niissä kaksi maalia. Sen lisäksi hän ehti edustaa Jaroa myös Ykkösessä 11 pelin verran.

Päävalmentaja-isä kommentoi sukulaissuhteen vaikutusta valmennukseen näin:

– Totta kai me kaikki ymmärrämme, että se on hieman kyseenalaista, että oma isä on päävalmentajana, mutta jo Jarossa, jossa hän oli vasta 15–16-vuotias ja hän harjoitteli edustusjoukkueessa, voin vakuuttaa, että kukaan ei voi tulla sanomaan, että hän pelasi siellä vain minun takiani. Hän sai taatusti enemmän kritiikkiä osakseen kuin muut pelaajat. Hän ansaitsi kaiken omalla työllään, vakuuttaa Alexei Eremenko.

– Kun me treenaamme tai pelaamme, hän ei ole minun poikani, vaan hän on yksi pelaajistani. Tunnen hänet hyvin pelaajana ja tiedän miten hänestä saa parhaan irti, mikä taas hyödyttää joukkuetta.