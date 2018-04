Lähtevätkö siniset hallituksesta? Sipilä kommentoi yllätyskäännettä: "Ymmärrän, että tämä on vaikea paikka"

Pääministeri, keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä kommentoi sinisten yllätyskäännettä tiistaina Vaasassa.

– En usko, että tämä kuitenkaan johtaa sinisten lähtemiseen hallituksesta, hän sanoi.

Sinisten kansanedustaja Kaj Turunen ilmoitti tiistaina loikkaavansa kokoomukseen. Siniset kokoontuivat käsittelemään asiaa.

– Mutta ilman muuta on vakavan keskustelun paikka, miten tämmösessä tilanteessa toimitaan. Miten viestitään ja informoidaan? Kyllä keskustelu käydään, kun ollaan taas yhdessä koolla.

Sipilä, sinisten puheenjohtaja Sampo Terho ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo viestivät Sipilän mukaan hirveän tiiviisti keskenään. Syy on se, että puolueita on vain vähän.

– Puhumme suoraan kaikki hankalatkin asiat. Tämäkin pitää käydä keskenämme läpi. Tässä ei ole varsinaista hallitus-oppositio-asetelmaa, mutta ymmärrän, että tämä on sinisille vaikea paikka. Tämä pitää puhua läpi, ja siihen järjestetään tilanne.

Sipilä oli kuitenkin vakuuttunut, että siniset ei lähde hallituksesta.

– Käymme vakavan keskustelun aiheesta. En nyt usko, että tämä on sellainen kysymys, vaikkakin on vakava kysymys. Luottamuksen nimissä on kyllä hyvä puhua etukäteen.