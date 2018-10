Sinisten Saarakkala on ainoa Vaasan vaalipiiristä tuleva sote-valiokunnan jäsen – Äänesti silti päivystystä vastaan: "Vaasa-ratkaisu ei ole optimaalinen"

Vaasa-ratkaisu ei ole optimaalinen, mutta se on osa sote-uudistuskokonaisuutta, kirjoittaa Vesa-Matti Saarakkala tiedotteessaan. Sinisten kansanedustaja on ainoa eduskunnan sote-valiokunnan jäsen, joka on Vaasan vaalipiiristä.

Valiokunta päätti tänään äänestyksessään, että Vaasa ei pääse laajan päivystyksen sairaaloiden joukkoon.

Saarakkala äänesti hallituksen linjan mukaan eli VKS:n laajaa päivystystä vastaan, koska asia on osa sote-uudistuskokonaisuutta.

– Erivapauksia yksittäisille edustajille ei sallittu, kuten julkisuudessa on jo aiemminkin käynyt ilmi, Saarakkala kirjoittaa tiedotteessaan.

Hän ei usko, että ruotsinkielisten palvelujen saaminen heikkenee ratkaisevasti. Saarakkalan mukaan ruotsinkielisiä on lähetetty Seinäjoelle vain hyvin harvoin, eikä hän ole kuullut ongelmista.

Hän kuitenkin myöntää, että ratkaisu on hankala Seinäjoen keskussairaalan henkilökunnalle, sillä työntekijöiden täytyy opetella nyt ruotsia, vaikka sitä tarvitaan vain harvoin.

– Tästä näkökulmasta tarkastellen olisi ollut järkevämpää sisällyttää Vaasa laajan päivystyksen sairaaloiden joukkoon, hän kirjoittaa.

Saarakkala ei lähde eduskuntavaaleissa ehdolle, mutta olettaa nykyisten oppositiopuolueiden voivan palata päivystysasiaan ensi hallituskaudella, jos puolueet ovat hallituksessa enemmistönä.