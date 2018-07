Siniset: ”Pakollisesta Ruotsin kielen opetuksesta luovuttava”

Kolumni: Provinssin paras valtti on paitsi jäämisen pelko

On nostalginen klisee, että Ilkan sivuilla Provinssin on kuvailtu ”jyrähtäneen” käyntiin varmaan 35 kertaa 40:sta. Juhlatapahtuma Provinssissa alkoi eilen ja festivaali valmistautuu ottamaan vastaan yhden huippuvuosistaan. Tasavuosijuhla kertoo kaikille, että jotain on selvästi tehty oikein. Lue lisää