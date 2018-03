Simpsiö tavoitti viime kauden kävijämääränsä

Suomen 12:nneksi vähävelkaisin kunta loisti jälleen tilinpäätöksessään – Kunnanjohtaja: ”Onhan tämä huikea asia”

Suomen 12:nneksi vähävelkaisin kunta selvisi kolmannen perättäisen vuoden ilman lisälainan ottamista. Nyt velkaa on noin 400 euroa per asukas, kun Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla keskimääräinen velkamäärä on yli 3 000 euroa per asukas. Lue lisää