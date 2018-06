Siinä se nyt on: Risteilyalus M/S Birka Stockholm rantautui Vaasaan - Katso kuvat ja video

Birka Cruises toi tänä aamuna Vaasaan 1500 matkustajaa Tukholmasta ja muualta Ruotsista .

Risteilyalus M/S Birka Stockholm on 177 metriä pitkä ja se risteilee Vaasaan ensimmäistä kertaa.

Aamulla rannassa järjestettiin aluksen kunniaksi tilaisuus ja ruotsalaiset vieraat toivotettiin tervetulleiksi juhlavin menoin.

- Meille on ilo saada Birka Cruises Vaasaan ja toivoimme toki, että yhteistyö jatkuu myös tulevina kesinä. Vaasa on upea kaupunki, jolla on tarjottavana laaja kirjo matkailuelämyksiä aina kansainvälisestä kaupunkikulttuurista maailmanperintöalueen ainutlaatuiseen luontoon ja hiljaisuuteen, viestintäpäällikkö Leena Forsén totesi aiemmin tällä viikolla.