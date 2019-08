Seinäjokelaiset nuoret saavat oman hyväntekeväisyys-klubin – Uusia jäseniä haetaan

SEINÄJOKI

Kavereita ja hyväntekeväisyyttä Seinäjoella

Seinäjoelle perustetaan nuorille uusi hyväntekeväisyys-klubi, Leo Club.

Asiasta tiedottaa Seinäjoen ja Vaasan Lions Club.

Leo Clubissa 15–30-vuotiaat nuoret tekevät yhdessä hyvää niin paikallisesti, kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Leot kuuluvat maailman suurimman palveluklubien järjestöön Lions Club Internationaliin ja koko organisaation toiminta on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.

Seinäjokelaiset Noora Ojanen, 18, ja Dariush Rahim, 18, ovat mukana perustamassa Leo Clubia Seinäjoelle.

– Leo-toiminta tarjoaa meille mukavan tavan kehittää itseämme ja laajentaa verkostojamme. "Leo" tulee sanoista leadership, experience, opportunity eli johtajuus, kokemus, mahdollisuus, Noora Ojanen avaa.

– Tämä on hieno tapa tutustua ihmisiin esimerkiksi jos olet nyt muuttanut Seinäjoelle opiskelemaan tai haluat saada uusia kavereita ympäri Suomea, Dariush Rahim vinkkaa.

Lionsjärjestössä on maailmanlaajuisesti noin 1,4 miljoonaa jäsentä yli 210 maassa. Suomessa jäseniä on reilut 22 000 noin 900 klubissa, joista Seinäjoen alueella toimii 10 klubia.

Leojäseniä maailmassa on noin 160 000 yli 140 maassa. Suomessa leoklubeja on parikymmentä, joissa on yhteensä noin 150 jäsentä.

Kaikille avoin info-tilaisuus Leo Clubista pidetään tiistaina 27. elokuuta kello 18 Hotelli Fooningissa.

Tarjoilujen järjestämiseksi osallistujia pyydetään ilmoittautumaan perjantaihin 23.8. mennessä osoitteeseen leoclubseinajoki@gmail.com mutta paikalle voi tulla ilmoittautumattakin.