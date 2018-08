Seinäjoen kaupunki osallistaa asukkaitaan: Avoimessa kyselyssä voi kertoa, mistä haluaa tietoa ja miten voi osallistua kaupungin kehittämiseen

Seinäjoen kaupunki osallistaa asukkaitaan kyselyllä.

Kyselyyn pääsee tästä, ja se on auki 19. syyskuuta saakka. Kyselyssä voi vastata muun muassa siihen, miten ja mistä asioista asukkaat haluavat tietoa kaupungilta. Kyselyssä kysytään myös, kuinka kaupunkilaiset voivat osallistua kaupungin kehittämiseen ja toimintaan.

Kysely on avoin kaikille seinäjokisille.

– Tulevaisuuden tavoitteena on rakentaa Seinäjoen kaupungille osallisuusmalli, joka toimii ohjaavana ja toiminnallisena työkaluna kuntalaisten osallisuuden lisäämisessä. On tärkeää, että asukkaiden näkemykset tulevat esiin, toteaa Seinäjoen kaupungin vuorovaikutussuunnittelija Kirsi Mattila kaupungin tiedotteessa.

Osallisuusmallin rakentaminen on yksi Seinäjoen kaupunkistrategian 2018–2025 tavoitteista. Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti ja tiedoista tehdään kooste, joka raportoidaan kaupungin toimialoille ja kaupunginhallitukselle.

Osallisuus on kattokäsite, jonka alle mahtuu monenlaisia asioita, jotka eri näkökulmista katsoen ajavat samaa päämäärää. Osallisuus on kuulumista johonkin, liittymistä johonkin ja olemista jossain. Osallisuus on osallistumista ja mukaan ottamista. Osallisuus edistää yhteisöllisyyttä ja luo yhteensopivuutta.

Osallisuuden avulla vaikutetaan johonkin demokraattisesti.

– Tärkeää osallistamisessa on se, että kuunnellaan eri näkökulmia eri käyttäjäryhmiltä, sovelletaan saatua tietoa ja tehdään yhteinen näkemys, jota lähdetään viemään yhdessä eteenpäin, Mattila selittää.

Osallistuminen puolestaan vaatii sitä, että ottaa osaa johonkin. Se voi olla osallistuminen johonkin tapahtumaan, jättämällä kuntalaisaloitteita tai palautetta, ottamalla osaa kaupunkiaktivismin keinoin kaupungin kehittymiseen, järjestämällä naapureiden kanssa jonkin yhteisen tilaisuuden, keskustelemalla, tai vastaamalla erilaisiin kyselyihin, joiden avulla kartoitetaan tietoa ja mielipiteitä.