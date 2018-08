Seinäjoen kaukolämpöverkko kuvataan syyskuussa ilmasta käsin: Helikopteri lentää taivaalla auringonlaskun jälkeen

Seinäjoen Energia Oy kuvauttaa lämpökameralla koko Seinäjoen kaukolämpöverkkoalueen.

Kuvaus toteutetaan helikopterikuvauksena.

Helikopteri lentää 200-300 metrin korkeudessa ja kuvaa verkkoalueen kaistoissa. Kuvatun materiaali avulla tutkitaan maanpinnan lämpötilaeroja mahdollisten lämpövuotokohtien paikantamiseksi.

Ilmakuvaus mahdollistaa 340 kilometrin pituisen kaukolämpöverkon yleiskunnon kartoituksen nopeasti. Vuodot sekä eristevauriot voidaan paikantaa jopa kolmensadan metrin lentokorkeudesta.

Kuvaus on osa ennakoivaa kunnossapitoa millä Seinäjoen Energia Oy varmistaa mahdollisimman laadukkaan ja häiriöttömän kaukolämmön toimituksen asiakkailleen myös jatkossa.

Aiempi koko verkon kattava lämpökuvaus tehtiin 2017 keväällä.

Kuvauslentoja on syyskuussa säiden niin salliessa. Lennot tapahtuvat auringonlaskun jälkeen illan ja yön aikana, jolloin maanpinta on tasalämpöinen, liikennettä kaduilla on vähän eikä auringon paiste haittaa kuvausta. Kuvaus saadaan toteutettua yhden illan ja yön aikana.