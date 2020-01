Seinäjoen ja Teuvan Yrittäjät ehdolla vuoden paikallisjärjestöksi

Suomen Yrittäjien vuoden 2019 parhaat paikallisyhdistykset valitaan valtakunnallisessa Yrittäjien Vaikuttajafoorumissa helmikuussa.

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjistä finaaliin on yltänyt kaksi paikallisyhdistystä.

Seinäjoen Yrittäjät kisaa ykköspaikasta suurten, yli 500 jäsenen yhdistysten sarjassa. Seinäjoen kilpakumppaneina loppusuoralla ovat Järvenpään, Kuopion, Lappeenrannan ja Rauman Yrittäjät.

Vuoden vaikuttajan pokaalia finaalissa tavoittelee Teuvan Yrittäjät. Muut finalistit ovat Ilomantsin, Inkoon, Joroisten ja Kuhmon Yrittäjät.

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Heikki Risikko on tyytyväinen finalistivalintoihin.

– On hienoa, että meiltä on kaksi yhdistystä loppusuoralla. Molemmilla on hyvät mahdollisuudet kultaan saakka, Risikko sanoo.