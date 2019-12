Seinäjoen Ideapark on vuoden suosituimpien Google-hakujen joukossa – Katso koko lista täältä

Tripla, Ideapark ja Muji, kurtturuusu, Curly Girl ja uunifetapasta – muun muassa nämä aiheet puhuttivat suomalaisia kuluvan vuoden aikana, Vapa Media tiedottaa.

Vuoden kiinnostavimpien puheenaiheiden listalle nousi tänä vuonna kolme kauppaan liittyvää aihetta: Helsingin Pasilaan valmistunut kauppakeskus Tripla, Seinäjoelle noussut Ideapark ja suomalaiset jonottamaan villinnyt, Japanista rantautunut vaate- ja sisustustavaramyymälä Muji.

Vuoden aikana keskustelua herättivät myös haitallisten vieraslajien listalle lisätty kurtturuusu - kotipihoilla yleinen lajike on kitkettävä kolmen vuoden sisällä – sekä hiuksien luonnonkiharaa korostava Curly Girl -metodi.

Google listasi vuoden kiinnostavimpia hakuja nyt kolmattatoista kertaa.

Hakua hyödynnetään monilla elämän osa-alueilla. PublicFirst-nimisen tutkimusyrityksen tuoreen selvityksen mukaan suomalaisten suosituimmat tavat käyttää Google-hakua ovat erilaisten aiheiden tutkiminen ja selvittäminen, yritysten etsiminen, erilaisten triviatyyppisten tiedonmurusten hakeminen sekä ajankohtaisten uutisten seuraaminen.

Muita käyttötapoja ovat esimerkiksi ostoksiin, aikatauluihin, ravintoloihin tai "tee-se-itse"-projekteihin liittyvät haut. Yli puolet suomalaisista haun käyttäjistä tutkii säännöllisesti terveyteen liittyviä asioita ja lähes puolet politiikan ehdokkaita tai kysymyksiä.

Uutisaiheissa kärkeen nousi keväällä palanut Pariisin Notre-Damen katedraali. Loppuvuoden kirityksellä kakkoseksi sijoittui keskustelua herättänyt ja poliittisia seurauksiakin aikaansaanut Postin lakko.

Ilmasto pysyi keskusteluissa ja niin ilmastolakko eli koululakko ilmaston puolesta, kuin sen tunnetuksi tehnyt, ruotsalainen ilmastoaktivisti, Greta Thunberg, olivat edustettuina kiinnostavimpien hakujen listoilla.

Myös suoria kysymyksiä sisältäviä hakuja tehdään runsaasti. Miten-alkuisten kysymysten ykkönen on "miten laihtua". Ajankohtainen aihe on taas ollut listan kakkonen: "miten hallitus muodostetaan". Miten saada unta ja miten pysyä hereillä ovat kysymyspari, joka on ollut varsinkin kuluneen pimeän syksyn aikana monen mielessä.

Viimeaikaiseen poliittiseen keskusteluun liittyvät myös Jussi Halla-ahon jälkeen kiinnostavimmiksi poliitikoiksi nousseet Antti Rinne sekä Sanna Marin.

Ruoka kiinnostaa suomalaisia – moni varmasti muistaa edelleen avokadopastan seitsemän vuoden takaa. Tänä vuonna ilmiöksi nousi uunifetapasta. Ilmiö lähti liikkeelle alkuvuodesta Liemessä-blogia kirjoittavan Jenni Häyrisen lounaskokkailuista. Ruokalajin salaisuus on paitsi fetassa, myös chilissä ja paahtuneissa tomaateissa.

Vuonna 2019 nähtiin myös e-urheilun nousu suurten viihdeilmiöiden joukkoon kun Apex Legends -peli, Fortnite-pelin tuloksia keräävä Fortnite Tracker sekä suomalainen, menestystä niittänyt e-urheiluorganisaatio Ence nousivat listoille.

Tänä vuonna hakuja tarkasteltiin seitsemässä kategoriassa. Listat sisältävät nopeimmin nousseet haut eli ne hakusanat jotka ovat kasvattaneet suhteellisesti eniten hakuja edelliseen vuoteen verrattuna. Siinä missä haetuimpien sanojen listat muuttuvat hitaammin, listat nopeimmin nousseista sanoista kuvaavat vuoden puheenaiheiksi nousseita ilmiöitä.

Googlen kiinnostavimmat haut vuonna 2019

Puheenaiheet

1. Tripla

2. Ideapark Seinäjoki

3. Muji

4. Kurtturuusu

5. Curly girl metodi

6. Uunifetapasta

7. Lumenpudotin

8. Hulavanne

9. Sähköpotkulauta

10. Amos Rex

Uutiset

1. Notre Dame

2. Postin lakko

3. Eduskuntavaalit

4. Perussuomalaiset

5. Eurovaalit

6. Sri Lanka

7. Area 51

8. Thomas Cook

9. Brexit

10. Ilmastolakko

Henkilöt

1. Matti Nykänen

2. Olli Lindholm

3. Kaapo Kakko

4. Marko Anttila

5. Ed Sheeran

6. Maisa Torppa

7. Kevin Lankinen

8. Greta Thunberg

9. Jussi Halla-Aho

10. Teemu Pukki

Poliitikot

1. Jussi Halla-Aho

2. Antti Rinne

3. Sanna Marin

4. Katri Kulmuni

5. Li Andersson

6. Markus Kuotesaho

7. Antti Rantakangas

8. Sirpa Paatero

9. Husu Hussein

10. Paavo Väyrynen

Viihde

1. Big Brother

2. Game of Thrones

3. Apex Legends

4. Stranger Things

5. Joker

6. Rammstein

7. Temptation Island

8. Fortnite tracker

9. Ence

10. Once Upon A Time In Hollywood

Ruoka

1. Uunifetapasta

2. Lyonin kana

3. Kombucha cola

4. Raastekeitto

5. Beyond Meat

6. Kinder kääretorttu

7. Puolukkajauhe

8. Keto reseptit

9. Pihlajanmarjahyytelö

10. Voileipäkääretorttu

Miten?

1. Miten laihtua

2. Miten hallitus muodostetaan

3. Miten saada rahaa

4. Miten lasketaan keskiarvo

5. Miten saada unta

6. Miten poistaa instagram tili

7. Miten auttaa masentunutta

8. Miten pysyä hereillä

9. Miten oppia englantia

10. Eurovaalit miten äänestää