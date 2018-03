Seinäjoki maan halvin kaupunki omakotiasujalle

Seinäjoki on maan halvin kunta omakotiasujalle. Kiinteistötiedon tuoreen selvityksen mukaan 120-neliöisessä omakotitalossa asuva seinäjokelainen selviää talonsa käyttökustannuksista vuodessa noin tuhat euroa vähemmällä kuin hintalistauksen kärjessä olevan Raision omakotiasuja. Vaasa on asumiskustannuksiltaan kolmanneksi edullisin.

Seinäjoella omakotitalon kulut ovat noin 3300 euroa vuodessa, kun vastaava summa Raisiossa on noin tuhat euroa suurempi. Vaasassa sähkön hinta on Seinäjokea korkeampi, kun taas kiinteistöveroa joutuu seinäjokelainen maksamaan vaasalaista enemmän. Keskimäärin asumiskustannukset ovat reilut 3 700 euroa vuodessa.

Asumiskustannusten vertailu on tehty 120-neliöisestä puisesta tyyppitalosta, jossa asuu kolme henkilöä. Tontti on tuhat neliötä ja se on oma. Talossa on sähkölämmitys, yksi jäteastia, joka tyhjennetään kahdesti kuukaudessa. Ikää talolla on 30 vuotta. Vettä perheen jokainen asukas käyttää 135 litraa vuorokaudessa. Vertailussa mukana on myös kiinteistövero.

Mukana vertailuissa on ne 52 suomalaiskuntaa, joista tarvittavat tiedot on saatu. Kuntien asukasmäärä kattaa 71 prosenttia suomalaisista. Vertailussa mukana olevat luvut on kerätty vuoden 2018 alun tilanteesta, joten siinä näkyvät myös vuoden alussa voimaan tulleet maksujen muutokset.