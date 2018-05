Seinäjoen Työterveys Oy sai uuden toimitusjohtajan – aloittaa ensi viikolla

Seinäjoen Työterveys Oy:lle on valittu uusi toimitusjohtaja edellisen siirryttyä toisiin tehtäviin. Tehtävää haki 11 hakijaa, joista 5 kutsuttiin haastatteluun.

Tehtävään valittiin KTM Anu Nurmela Seinäjoelta. Hän ottaa tehtävän vastaan 7.5.2018 alkaen.

Seinäjoen Työterveys Oy on kuntien ja kuntayhtymien omistama inhouse -yhtiö, joka tuottaa omistajiensa henkilöstölle lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi sairaanhoitopalveluita. Yhtiö tuottaa myös toiminta-alueensa työpaikoille ja yrittäjille kuntien järjestämisvastuulla olevat lainsäädännön edellyttämät työterveyshuollon palvelut.

Yhtiöllä on kolme toimipistettä ja ne sijaitsevat Seinäjoella, Lapualla ja Isossakyrössä. Päätoimipaikka on Seinäjoella Kirkonkrannin kiinteistössä. Asiakkaina on noin 14 000 työntekijää ja yhtiöllä on henkilöstöä 40.

Toimitusjohtaja työskentelee 50 prosentin työpanoksella vastaten yhtiön liiketoiminnasta. Yhtiötä johtaa yhtiön 11 henkinen hallitus puheenjohtajanaan Liisa Lähdesmäki Seinäjoelta. Yhtiön enemmistöosakkuus on Seinäjoen kaupungilla.