Seinäjoen tk:n jatkohoito-osasto siirtymässä Huhtalantie 10:stä sairaalanmäelle

Seinäjoen terveyskeskuksen jatkohoito-osastolle saneerataan tilat keskussairaalaan. Asiasta on tehty Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Seinäjoen kaupungin välinen esisopimus.

Tällä hetkellä 35-paikkainen jatkohoito-osasto H3 toimii entisissä terveyskeskuksen tiloissa Huhtalantie 10:ssä. Osastolle on keskittynyt myös Seinäjoen saattohoito.

Huhtalantie 10:n kiinteistö poistuu sisäilmaongelmien takia lähivuosina käytöstä, ja kaikille sen toiminnoille etsitään uusia tiloja. Suunnitelmien mukaan korvaavien tilojen suunnitteluun ja rakentamiseen kuluu 2,5 vuotta.

H3-osaston toiminnalle on välttämätöntä, että päivystävä lääkäri on helposti saatavilla. Siksi virkamiesvalmistelussa on pidetty tarkoituksenmukaisena siirtää osasto sairaalanmäelle.

Sairaanhoitopiiri on päätynyt omissa tilasuunnitelmissaan purkamaan B-rakennusta ja järjestelemään uudelleen sairaalaosastojaan. Koska akuuttisairaalapaikkojen tarve ei Seinäjoella vähene, on pidetty perusteltuna ottaa terveyskeskuksen tilantarve huomioon keskussairaalan tilajärjestelyissä.

Tällä hetkellä syöpätautien ja hematologian poliklinikkana toimivan A41-osaston tilat peruskorjataan terveyskeskuksen vuodeosastokäyttöön.

Rakentamisen jälkeen sairaanhoitopiiri vuokraa tilat kaupungille, joka maksaa vuokrissa sekä rakentamis- että väistötilakustannukset. Sairaanhoitopiirin viimeisin arvio osaston rakennuskustannuksista on noin 2,35 miljoonaa euroa ja väistötilakustannuksista noin 0,5 miljoonaa euroa.

Peruskorjauksen arvioidaan valmistuvan aikaisintaan tammikuussa 2020.