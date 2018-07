Seinäjoen ja ystävyyskaupunki Thunder Bayn yhteistyölle jatkoa: Uusi yhteistyösopimus allekirjoitettiin Seinäjoen kaupungin johdon vierailulla

Seinäjoki ja Thunder Bay ovat allekirjoittaneet uuden yhteistyösopimuksen Seinäjoen kaupungin johdon vierailulla Thunder Bayssä.

Ontariossa sijaitseva noin 110 000 asukkaan Thuder Bay on Seinäjoen kaupungin pitkäaikainen ystävyyskaupunki.

Vaikka kaupunkien tehtävät Suomessa ja Kanadassa ovat osin erilaiset, samat haasteet koskevat Seinäjokea kuin Thunder Baytä.

– Thunder Bay on Seinäjoen tavoin kehittämässä kaupunkikeskustaansa, vahvistamassa liikenneyhteyksiään ja turvaamassa työvoiman saatavuutta tulevaisuuden kasvuun, toteaa kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki tiedotteessa.

Yhteistyösopimuksen pohjalta kaupungit haluavat edistää osaamisen vaihtoa.

– Thunder Bayssä on osaamista, josta me voimme oppia. Kansainvälisyys on Thunder Bayn arkea niin kanssakäymisessä kuin monikulttuurisuudessa. Seinäjoki on samalla tiellä ja Thunder Bayn kokemukset, niin onnistumiset kuin haasteet, ovat meille arvokkaita, sanoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pasi Kivisaari.

Sunnuntaihin saakka jatkuneen vierailun aikana seinäjokelaiset tapasivat myös Thunder Bayn vahvan suomalaisyhteisön edustajia. Thunder Bayssä on noin 10 000 asukkaan suomalaistaustainen yhteisö, joista monet käyttävät edelleen suomea kotikielenään.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun rehtori Tapio Varmola tapasi matkalla Lakeheadin yliopiston johtoa. Korkeakouluilla on jo pitkäaikainen yhteistyösuhde.