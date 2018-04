Seinäjoen ABC kiinni uudistuksen ajan: Vappuna juhlitaan avajaisia

Kolumni: Uusi mahdollisuus

Tiistai-ilta 27.3. Tampereen Raholan liikuntakeskuksessa. Jatkoaikaa on kulunut 12.55 minuuttia, kun pallo uppoaa maaliin. SPV:n kausi on paketissa. Hyvä viimeisen ottelun taistelu on laiha lohtu. Mikään ei enää auta, kausi päättyy tähän. Tunne on vielä epätodellinen, mutta samalla painava ja tyly. Lue lisää