Seinäjoelle nousi kansanliike maakuntatalon puolesta - Muistuttavat kaupungin kulttuuristrategiasta

– Me Seinäjoen kulttuuriyhdistykset olemme sitä mieltä, että ydinkeskustassa sijaitseva maakuntatalo on palautettava alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa. Seinäjoelta puuttuu tila, jossa kulttuuri voi vapaasti kokoontua ja toimia, viiden eri kulttuuriyhdistyksen tiedotteessa kerrotaan.

Yhdistykset painottavat, ettei nuorten kulttuuriharrastuksille ole kaupungissa riittävästi ilmaisia tiloja. Esimerkiksi useat teatteriryhmät kärsivät esitys- ja harjoitustilojen puutteesta.

Kannanoton mukaan elokuvateatteritoiminnan siirtyminen yksityiseltä yrittäjältä valtakunnalliselle ketjulle tulee myös hankaloittamaan paikallisten elokuvantekijöiden teatterilevitystä.

Elokuvateatteri Bio Marilyn on jo kuulunut tovin Suomen toiseksi suurimpaan elokuvateatteriketjuun eli BioRex Cinemasiin.

– Näemme, että maakuntatalon tulisi olla paikka, jossa nuoret kulttuurintekijät voisivat vapaasti kokoontua, harjoitella ja esiintyä. Talossa on myös valmiit katsomorakenteet teatteri- ja elokuvakäyttöön, vaikka Bio Rex veisikin penkkinsä mukanaan.

Eri kulttuurialojen toimijat muistuttavat, että Seinäjoen kaupungin kulttuuristrategiassa sanotaan muun muassa seuraavaa:

– Lasten ja nuorten kulttuurin arvostaminen merkittävänä hyvinvointitekijänä näkyy kaikessa päätöksenteossa. Haluamme luoda puitteet, missä jokaisella ihmisellä on mahdollisuus saada kulttuurikosketuksia, tiedotteessa kerrotaan.

Yhdistysten mielestä maakuntatalo vastaisi täydellisesti kysyntään. Satakunnan pääkaupungin Porin kaupungin omistama kulttuuritalo Annankatu 6 "Annis" on järjestöjen mielestä malliesimerkki vapaan kulttuurin toimitilasta.

– Se on Porin kulttuuriasiainkeskuksen alaisuudessa toimiva julkinen keskus, joka yhä levittäytyvässä kulutusyhteiskunnassa antaa ihmisille mahdollisuuden osallistua luovaan kulttuurintuottamiseen ilman taloudellista pääomaa. Siellä järjestettävä toiminta on jo kolmenkymmenen vuoden ajan opettanut lapsille ja nuorille yhdessä tekemisen ja tasa-arvon tärkeyden. Toiminnallaan se on osoittanut merkityksensä ja levittänyt siellä kasvaneiden nuorten mukana porilaista kulttuuriosaamista ympäri maailmaa."

Maakuntatalon tulevaisuuden puolesta kampanjoivan kansanliikkeen alullepanijoina toimivat Eteläpohjalaisen elokuvan edistämisyhdistys ry, Etelä-Pohjanmaan elokuvakeskus ry, Etelä-Pohjanmaan Estradi ry, Kulttuuriyhdistys Koho ry sekä Seinäjoen elokuvakerho Raina ry.