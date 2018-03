Seinäjoelle nousee uusi jäteasema – Vuonna 2020 jäteasemalla voi asioida ympäri vuorokauden

Nykyisen Seinäjoki-Nurmon jäteaseman viereen nousee parin vuoden päästä uusi entistä palvelevampi, resurssitehokas ja kiertotaloutta edistävä jäteasema.

– Tavoitteena on saada Seinäjoella käyttöön vuoden 2020 aikana asiakaslähtöinen, helppotoiminen, turvallinen ja ympärivuorokautisessa käytössä oleva jätteen vastaanottoasema, kertoo uuden jäteaseman suunnittelun lähtökohdista projektin johtaja palvelupäällikkö Satu Estakari Lakeuden Etapista.

Uudelle jäteasemalle on katsottu olevan tarvetta, koska jätehuolto ja asiakkaiden tarpeet ovat muuttuneet siitä, kun jäteasema aloitti toimintansa vuonna 2004.

– Nykyinen jäteasema on rakennettu alun perin vastaamaan kaatopaikan ylläpidon tarpeita. Nämä tarpeet eivät vastaa enää nykyisiä kiertotalouteen painottuvia toimintoja, Estakari täsmentää.

Jäteasema tulee hänen mukaansa olemaan ympäristöystävällinen, energiatehokas ja toiminnoiltaan mahdollisimman pitkälle automatisoitu. Esimerkiksi voidaan suunnitella osittaisen itsepalvelun käyttöä laajennetuilla aukioloajoilla.

– Ajatuksena on kehittää Seinäjoella toimintamalleja ja teknisiä sovelluksia, joita voidaan ottaa käyttöön jatkossa myös muilla jäteasemilla, Estakari sanoo.

Jäteaseman rakentamisessa hyödynnetään kierrätysmateriaaleja ja ympäristöystävällisiä energiaratkaisuja. Infra suunnitellaan sellaiseksi, että nykyistä useampien jätelajien kierrättäminen olisi mahdollista. Uusina keräyskohteina voisi olla esimerkiksi tekstiili ja muovi.

– Suunnittelussa panostetaan myös asiointimukavuuteen, ja jätteiden lajittelun selkeyttä tehostetaan esimerkiksi uusilla opasteilla, Estakari toteaa.

Hankkeen kokonaiskustannus on noin kolme miljoonaa euroa. Alueen maanrakennustöiden on määrä alkaa tänä keväänä. Tavoitteena on, että jo tämän vuoden puolella asiakkaiden käytössä olisi uusi risujen ja haravointijätteiden vastaanottopaikka Seinäjoella. Varsinaisen jäteaseman rakentaminen käynnistynee 2019 vuoden lopulla.