Seinäjoella voi ensi viikolla yöpyä Lakeuden Ristissä

Lakeuden Ristissä on perjantaina 20.4. Yö kirkossa -tapahtuma, jonka yhteydessä on mahdollisuus yöpyä kirkossa.

Ilta on rakennettu musiikin ja yhdessäolon ympärille. Ovet avataan kello 20 ja kahvila on kirkossa avoinna. Kello 21 – 22 esiintyy Mirkka Paajanen, toinen hänen esiintymisensä on kello 23 – 23.30. Sen jälkeen aloitetaan nukkumaanmeno.

Laulaja-lauluntekijä Mirkka Paajanen on vaikuttanut monen tunnetun artistin taustalla. Hän on sanoittanut kappaleita esimerkiksi Samuli Edelmanille, Suvi Teräsniskalle ja Katri Helenalle. Paajanen siirtyi soolouralle viime vuonna, jolloin hän julkaisi ensimmäisen soololevynsä "Että muistaisit saman" artistinimellä Mirkka.

Kahvilassa on tarjolla koko illan sämpylää ja teetä. Tapahtuma on maksuton. Mikäli aikoo yöpyä kirkossa, mukaan olisi otettava patja, tyyny ja makuupussi.

Tarjolla on ainutlaatuinen "kerran elämässä" -kokemus. Kirkossa on mukana työntekijöitä ja vapaaehtoisia koko illan ja yön. Ovet suljetaan yörauhan takaamiseksi kello 24.