Kaksi tieliikenneonnettomuutta Seinäjoella – Kuorma-auton kaatuminen aiheutti ketjukolarin

Seinäjoella Ylistarontiellä on tapahtunut samalla tiellä kaksi tieliikenneonnettomuutta.

Pohjanmaan pelastuslaitokselta kerrotaan, että kuorma-auto oli lähtenyt ohittamaan traktoria, mutta lopulta kuorma-auto kaatui tielle.

Pian sen jälkeen, noin 300 metrin päässä tapahtui kolmen auton ketjukolari. Ensimmäisen henkilöauton kuljettaja oli jarruttanut kuorma-auton kaatumisen vuoksi, jolloin kaksi muuta ajoneuvoa olivat törmänneet henkilöauton perään.

Onnettomuudet tapahtuivat aamulla ennen kello yhdeksää.

Paikalla ollut kertoo, että Halkosaarentien risteyksen ja Munakan sillan välillä on kuorma-auto kaatuneena. Kuorma-auton takana on ainakin yksi henkilöauto, jonka keulassa on vaurioita.

Kaksi kuljettajaa on viety tarkistettavaksi, mutta vakavia loukkaantumisia ei ole.

Tällä hetkellä paikalla on hälytysajoneuvoja, mutta liikenne kulkee toisella kaistalla.

Kuorma-autoa ryhdytään pian nostamaan.

Edit: juttua ja otsikkoa muokattu kello 9:50