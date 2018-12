Sedusta joulukuussa 2018 valmistuneet

FestiVillan ohjelmisto on valmis – Myös nämä kotimaiset nimet tähdittävät vaasalaista kaupunkifestivaalia

Festivillan ohjelmisto on saatu valmiiksi. Tapahtuman pääesiintyjäksi varmistui marraskuussa The Rasmus ja nyt esiintyjiksi on julkaistu myös Ellips, Anssi Kela, Teleks ja Fredrik Furu. Lue lisää