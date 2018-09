Seamk sai ministeriöltä muhkean rahapotin – tavoitteena lisää startuppeja ja kasvua digitalisaation ja tekoälyn avulla

Opetus- ja kulttuuriministeriö (okm) rahoittaa 769 000 eurolla Seinäjoen ammattikorkeakoulun (Seamk) ja Satakunnan ammattikorkeakoulun (samk) yhteistä hanketta "More Startups and Growth through Digitalisation and Artificial Intelligence".

Seamk ja Samk yhdistävät hankkeessa omat vahvuusalueensa yritysten kasvun vauhdittamiseksi digitalisaation avulla. Seamkilla on pitkäaikaista kokemusta ja vahvaa näyttöä kasvuyrittäjyyden sekä digitaalisen valmistuksen ja teollisen internetin tukemisessa. Vastaavasti Samkin vahvuusaloina ovat automaatio, robotiikka ja tekoäly sekä Yrityskiihdyttämö.

– Rahoituksen saaminen syventää jo aiemmin hyvin toiminutta yhteistyötä Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa, toteaa tiedotteessa Seamkin vararehtori Elina Varamäki .

– Yhteistyön fokus on aina ollut yritysten tarpeissa. Tämän uuden yhteistyön vaikutuksena sekä Etelä-Pohjanmaalle että Satakuntaan syntyy liiketoiminnan kasvua ja uutta startup-yrittäjyyttä.

Korkeakoulujen yhteinen tutkimus- ja yrittäjyysalusta syventää korkeakoulujen keskinäistä työnjakoa, synergiahyötyjä sekä molempien korkeakoulujen roolia alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä innovaatioekosysteemeissä. Yhteistyön ytimessä on teknologiatiedonsiirto yrityksille. Korkeakoulujen laboratoriot, Seamkin teollisen internetin laboratorio ja Samkin robotiikan laboratorio, tukevat yhdessä kasvuyrityksiä uuden teknologian käyttöönotossa. Opiskelijoille yhteistyö tuottaa uusia opintomoduuleita ja uusia yritysyhteistyöprojekteja.

Ministeriön tekemät päätökset perustuvat ulkopuolisen paneelin tekemään arviointiin. Kaikkiaan ministeriö sai ammattikorkeakouluille suunnatussa haussa 20 hakemusta ja myönsi rahoituksen seitsemään parhaaksi arvioituun ehdotukseen.

Okm käynnisti loppukeväällä viiden miljoonan euron rahoitushaun ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan profiloitumiseen. Rahoituksen tavoitteena on edelleen vahvistaa ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan laatua ja vaikuttavuutta sekä tukea strategista suunnittelua ja johtamista. Avustusta myönnettiin nyt ensimmäistä kertaa.