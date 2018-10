Satakunnan Kansa: Kuortaneelle valittua Aki Ruotsalaa esitetään nyt Rauman kaupunkikehitysjohtajaksi

Hallintotieteiden maisteri Aki Ruotsalaa esitetään Rauman kaupunkikehitysjohtajaksi.

Asiasta kertoo Satakunnan Kansa.

Porissa asuva Aki Ruotsala valittiin hiljattain Kuortaneen elinkeinovastaavan virkaan. Kunnanvaltuuston valintapäätös oli yksimielinen.

Satakunnan Kansan mukaan kaupunginhallitus käsittelee kaupunkikehitysjohtajan valintaa tulevan maanantaina kokouksessaan.

Ruotsala on syntynyt Alahärmässä. Hän on toiminut Siikaisten kunnan kunnansihteerinä, sekä Merikarvian kunnan hallintopäällikkönä ja kehittämispäällikkönä. Ruotsala on ollut myös muum muassa Kristillisdemokraattisten nuorten puheenjohtajana.

Ruotsala sai runsaasti valtakunnallista julkisuutta, kun hänet irtisanottiin homouteen liittyvien kommenttiensa takia Pori Jazzin toimitusjohtajan paikalta.

