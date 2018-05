Sanasota Pohjanmaan maakuntavalmistelusta jatkuu – Maria Tolppanen piikittelee: "onko tarkoitus kerätä pelkästään kokouspalkkiot?"

Kansanedustaja Maria Tolppanen (sd.) iski maanantaina lähettämällään tiedotteella Pohjanmaan maakunnan alueen suosituimpaan poliittiseen muurahaispesään.

Viime viikolla Pohjalainen ja Ilkka kertoivat, että Pohjanmaan alueella maakuntauudistusta valmistelee suurimmaksi osaksi RKP:n jäsenistä koostuva valmisteluryhmä. Pohjanmaan alueen maakuntauudistusta valmistelee 13 RKP:n jäsenestä sekä yhdestä keskustalaisesta ja yhdestä kokoomuslaisesta koostuva ryhmä. Useimmissa muissa maakunnissa valmisteluun osallistuu liki koko puoluekentän kirjo.

Perjantaina Pohjanmaan liitto tiedotti, että se aikoo "laajentaa poliittista viiteryhmää siten, että kuntien lisäksi kaikki puolueet saavat siihen edustajan".

Vaasalainen kansanedustaja Maria Tolppanen (sd.) on RKP:n toiminnasta närkästynyt. Hän arvelee, että valmisteluryhmän puheenjohtaja Hans Frantz ja maakuntajohtaja Kaj Suomela näkivät "aikansa koittaneen", kun he havaitsivat, että pienissä muutaman tuhannen asukkaan kunnissa valtuustoissa on paljon RKP:n edustajia.

Tolppanen ihmettelee asian vähättelyä sillä, ettei valmisteluryhmällä mukamas ole valtaa.

– Jostain kumman syystä mieleen hiipii kysymys, miksi Suomela ja Frantz eivät viheltäneet peliä poikki, jos ryhmä on turhanaikuinen. Voin kertoa, että muualla Suomessa valmisteluryhmät tekevät töitä. Miten on Pohjanmaalla, onko tarkoitus kerätä pelkästään kokouspalkkiot? Tolppanen piikittelee.

Kansanedustaja spekuloi, pääsivätkö Suomela ja Frantz "kokkaamaan keskenään", kun maakuntahallituksen puheenjohtaja Joakim Strand oli häämatkalla.

– Kyllä tästä jää mieleen soimaan; "Aatsi poppaa, pojat teki soppaa, josta kukaan ei oikeesti tykkää".